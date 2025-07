Accoltellato durante una rapina a Taranto, non è grave

Un tentativo di rapina è sfociato in accoltellamento questa mattina davanti all’ufficio postale di viale Virgilio, a Taranto. Un uomo, mentre si apprestava a entrare, è stato avvicinato da una persona armata che lo ha fermato per rapinarlo. Alla reazione della vittima, secondo una prima ricostruzione, il rapinatore ha risposto colpendolo con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le volanti della polizia. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, dove ha ricevuto alcuni punti di sutura prima di essere dimesso. La squadra mobile sta indagando per individuare il responsabile e ricostruire la dinamica dell’aggressione.

