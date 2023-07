Accoltellato 27enne nel materano, ricoverato in condizioni serie

Un giovane di 27anni accoltellato e trasportato in condizioni serie all’ospedale San Carlo di Potenza e un 17enne fermato dai Carabinieri: è il bilancio di una lite avvenuta la notte scorsa a Irsina, in provincia di Matera. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero cominciato la lite, per motivi ancora da accertare, nel centro storico della cittadina lucana: il 27enne è stato colpito con due coltellate, una a un braccio, l’altra vicino a un polmone.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp