Il DF Theatre sceglie la chiusura provvisoria per implementare le misure di sicurezza. È questa la decisione del titolare del club di Bisceglie, Roberto Maggialetti, dopo l’accoltellamento di un ragazzo di 26 anni all’interno della discoteca. La vittima dell’aggressione è fuori pericolo, ma il noto locale della BAT ha deciso ugualmente di sospendere la programmazione dei suoi eventi.

In una nota su Facebook, si precisa come la scelta sia volta a favorire le indagini ancora in corso delle forze dell’ordine per individuare e arrestare l’aggressore. Il club, inoltre, approfitterà dei prossimi giorni per potenziare i sistemi tecnologici di sicurezza, dai metal detector ad un impianto di videosorveglianza più sofisticato e capillare.

La violenza non ci appartiene e faremo di tutto per dimostrarlo, spiega Maggialetti nel post sui social. La decisione arriva per tutelare le migliaia di persone che affollano il club, in particolare nella fase delle riaperture post-pandemia. Garantirne la sicurezza rappresenta la priorità dopo un caso come quello dell’ultimo weekend. Intanto le indagini proseguono e il cerchio si stringe intorno al responsabile.