Accoltellamento al Tamburi, 35enne georgiano resta in carcere

Resta in carcere il cittadino georgiano indagato per l’accoltellamento avvenuto nel quartiere ‘Tamburi’ nella tarda serata di martedì 19 agosto nel quartiere ‘Tamburi’ di Taranto, nel quale è rimasto ferito un uomo poi ricoverato in prognosi riservata al Santissima Annunziata.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la lite sarebbe sorta dopo la richiesta di una sigaretta da parte dell’indagato, il quale avrebbe poi assalito la presunta vittima con un coltello, cagionandogli ferite al naso e al fianco sinistro. Dopo la richiesta di aiuto della presunta vittima, i carabinieri avrebbero raggiunto il Ponte di Pietra, dove avrebbero notato la lite e sarebbero riusciti a sedarla bloccando il georgiano. Quest’ultimo, poco prima di essere fermato, sarebbe riuscito a disfarsi del coltello a serramanico con cui avrebbe ferito l’uomo, poi ritrovato dai militari nel marciapiede sottostante il Ponte, intriso di sangue. Tracce ematiche che apparterrebbero proprio al ferito, trasportato al Santissima Annunziata in codice rosso. Arrestato in flagranza di reato, il 35enne georgiano è attualmente indagato per tentato omicidio aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

All’esito dell’udienza di convalida del fermo, il GIP Francesco Maccagnano ha confermato la custodia in carcere dell’uomo, ritenuto estremamente pericoloso e rilevando la “radicale carenza di freni inibitori”, osservando come la misura cautelare del carcere sarebbe idonea a prevenire il rischio che l’indagato reiteri il reato, anche contro “meri passanti”.

