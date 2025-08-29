Accoltellamento a Zapponeta, ferito 34 enne di origini marocchine

Zapponeta (FG) – Un 34 enne di origini marocchine è stato accoltellato nella serata di giovedì 28 agosto in via Giuseppe Di Vittorio. Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento è avvenuto a margine di un litigio. L’uomo è stato trasportato dagli operatori del 118 – intervenuti anche con elisoccorso – preso l’Ospedale Riuniti di Foggia e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri della locale compagnia ai quali sono affidate le indagini del caso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts