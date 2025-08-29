Accoltellamento a Zapponeta, ferito 34 enne di origini marocchine

Zapponeta (FG) – Un 34 enne di origini marocchine è stato accoltellato nella serata di giovedì 28 agosto in via Giuseppe Di Vittorio. Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento è avvenuto a margine di un litigio. L’uomo è stato trasportato dagli operatori del 118 – intervenuti anche con elisoccorso – preso l’Ospedale Riuniti di Foggia e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri della locale compagnia ai quali sono affidate le indagini del caso.
