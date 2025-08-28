Accoltella l’ex compagna: arrestato 35enne nel Tarantino

I carabinieri di Maruggio hanno arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di reiterati maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Secondo le indagini, di recente avrebbe anche colpito la donna con un coltello da cucina, provocandole ferite.
L’uomo, originario dell’Europa dell’Est, è stato condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Taranto, su richiesta della locale Procura.
Gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere una lunga serie di episodi di violenze fisiche e psicologiche, caratterizzati da minacce, aggressioni e intimidazioni, che avrebbero generato nella vittima uno stato costante di ansia e paura.
Un caso che accende nuovamente l’attenzione sulla necessità di protezione per le vittime di violenza domestica e sull’importanza del tempestivo intervento delle forze dell’ordine.
