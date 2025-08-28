28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Accoltella l’ex compagna: arrestato 35enne nel Tarantino

Dante Sebastio 28 Agosto 2025
centered image

I carabinieri di Maruggio hanno arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di reiterati maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Secondo le indagini, di recente avrebbe anche colpito la donna con un coltello da cucina, provocandole ferite.

L’uomo, originario dell’Europa dell’Est, è stato condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Taranto, su richiesta della locale Procura.

Gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere una lunga serie di episodi di violenze fisiche e psicologiche, caratterizzati da minacce, aggressioni e intimidazioni, che avrebbero generato nella vittima uno stato costante di ansia e paura.

Un caso che accende nuovamente l’attenzione sulla necessità di protezione per le vittime di violenza domestica e sull’importanza del tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce saluta il comandante D’Amato: “Un’esperienza di crescita umana”. In tre anni 1850 arresti e 20mila denunce

28 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Omicidio Franca Marasco 2 anni dopo: “Non fu rapina, ma delitto mascherato”

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Matera, i Vigili del Fuoco soccorrono madre e figlio rimasti bloccati in ascensore

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Finanza sequestra 190mila prodotti non a norma a Taranto e provincia

28 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Francavilla Fontana, violenza sessuale durante festa in campagna: la denuncia

28 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Truffe agli anziani, due colpi in un giorno ad Andria e San Ferdinando di Puglia

28 Agosto 2025 Maria Fiorella

potrebbe interessarti anche

Lecce saluta il comandante D’Amato: “Un’esperienza di crescita umana”. In tre anni 1850 arresti e 20mila denunce

28 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Barile: il professor-influencer Schettini visita il borgo e lancia un messaggio alle Pro Loco

28 Agosto 2025 Michael Logrippo

Picerno, Pagliai verso Ascoli: ennesima plusvalenza firmata Vincenzo Greco

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Matera, “la giunta itinerante” per un confronto con i cittadini

28 Agosto 2025 Roberto Chito