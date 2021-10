MOLFETTA- Non ha accettato la nuova relazione della ex compagna, ha iniziato a seguirla e a mandarle ossessivamente messaggi, fino a quando, trovandosi faccia a faccia con il suo rivale, l’ha accoltellato: è finito in carcere un 49enne di origini baresi con l’accusa di tentato omicidio e stalking.

Sono stati i carabinieri della stazione di Molfetta, dopo un’accurata attività di indagine, a eseguire l’ordinanza di misura cautelare in carcere disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani. Il 49enne, incensurato, dovrà rispondere dalla casa circondariale di Trani dei reati di atti persecutori nei confronti della ex compagna di Molfetta e tentato omicidio nei confronti del nuovo compagno della stessa.

L’accoltellamento del 29 settembre e la denuncia

I fatti risalgono alla sera del 29 settembre, a Molfetta, in via don Minzoni, quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile al comando del capitano Francesco Iodice si sono precipitati sul posto a seguito della notizia di un accoltellamento.

La vittima, un uomo di 53 anni, è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale don Tonino Bello di Molfetta, con tre ferite di arma da taglio all’addome. Fortunatamente, non avendo l’aggressore colpito l’uomo in punti vitali, se l’è cavata in meno di venti giorni.

Così, i militari, dopo la denuncia di una donna, hanno avviato un’attività d’indagine: la 49enne ha raccontato che da mesi il suo ex compagno la ossessionava con messaggi e continue chiamate, la seguiva e la bloccava sotto casa perché non accettava la fine della loro relazione e quando ha scoperto che la ex aveva un altro legame affettivo ha perso la ragione. Dunque, il 49enne dopo aver identificato il nuovo compagno della ex, un 53enne di Molfetta, l’ha seguito nella sera del 29 settembre in via don Minzoni e approfittando dell’ora tarda (erano circa le 23.30) ha accoltellato l’uomo all’addome e si è dato alla fuga.

Per l’ex della donna, a seguito dell’accurata attività d’indagine dei carabinieri del Nor, sono scattate le manette ed è stato trasferito presso il carcere di Trani dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.