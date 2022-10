Un 46enne italiano ha accoltellato sei persone all’interno del centro commerciale Carrefour di via Milanofiori, ad Assago (Milano). Un cassiere sulla trentina è rimasto ucciso, mentre cinque sono feriti, di cui due in condizioni gravi. L’aggressore, un italiano di 46 anni con problemi psichici, è stato bloccato dai carabinieri. Tra i feriti, trasportati in ospedale con l’elisoccorso, c’è anche Pablo Marí, calciatore del Monza, che ricoverato al Niguarda con una profonda ferita alla schiena.

L’aggressore, incensurato e in cura da un anno per una forte crisi depressiva, avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato per poi accoltellare sei clienti. L’ipotesi più accreditata è che abbia colpito in preda a una crisi psichica esplosa all’improvviso. Quando è stato portato in caserma, il 46enne ha pronunciato frasi prive di senso, in lineevidente stato confusionale.

Pablo Marì, calciatore spagnolo del Monza, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano ed è stato raggiunto dall’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, e dal tecnico, Raffaele Palladino. Il giocatore, prelevato in prestito dall’Arsenal, è ferito seriamente, ma è cosciente. “Ha una ferita abbastanza profonda sulla schiena che non ha lesionato organi vitali come polmoni, quindi non è in pericolo di vita – ha detto lo stesso Adriano Galliani a Tg2 Post -. Ha alcuni muscoli lesionati, gli stanno dando dei punti ed è cosciente. Mi dicono che dovrebbe riprendersi abbastanza rapidamente”.