Accettura: arrestato un uomo per maltrattamenti nei confronti della convivente

I Carabinieri della Stazione di Accettura hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare mediante dispositivo elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari della Procura della Repubblica di Matera.

L’ordinanza è stata disposta nei confronti di un cittadino cl. 1966, accusato di gravi maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della convivente, madre dei suoi due figli. Le indagini, avviate a seguito delle continue richieste di aiuto da parte della vittima, hanno evidenziato un quadro di reiterate condotte violente e vessatorie.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe usato violenza fisica nei confronti della donna sia tra le mura domestiche che in luoghi pubblici, denigrandola ripetutamente come donna e come madre, anche alla presenza dei figli minori. Queste condotte hanno costretto la vittima a vivere negli ultimi 3 anni in un regime di intollerabile oppressione e paura.

Si precisa che gli accertamenti svolti finora sono nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tricarico rappresenta comunque un importante passo verso la tutela delle vittime di violenza domestica e il contrasto a ogni forma di abuso. Le Forze dell’Ordine ribadiscono il loro impegno nel garantire la sicurezza delle persone vulnerabili e invitano chiunque si trovi in situazioni di difficoltà a segnalare tempestivamente eventuali episodi di violenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author