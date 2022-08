Un nuovo record di accessi nei pronto soccorso pugliesi è stato registrato ieri, martedì 9 agosto. Stando ai dati forniti da Agenas, in sole 24 ore sono stati assistiti 3.300 pazienti. Un super afflusso causato soprattutto da forme virali e incidenti stradali. Il Covid ha inciso poco considerando che gli accessi per “casi sospetti” sono stati solamente 119. Dei 3.300 pazienti, oltre il 35% è arrivato in ospedale in condizioni valutate gravi: 27,12% codici arancioni, l’8,47% codici rossi.