BISCEGLIE – L’Accademia Musicale Biagio Abbate di Bisceglie come centro di aggregazione per i giovani. Gli allievi della scuola diretta da Enza Martina si sono esibiti allo Sporting Club, nell’ambito degli eventi natalizi in programma in città. Emozioni e talento nella performance dei musicisti impegnati nello show.

L’esibizione si colloca in un momento delicato dell’anno, con gli eventi delle festività natalizie e di Capodanno pronti a subire notevoli variazioni. L’Accademia Musicale Biagio Abbate di Bisceglie, però, si conferma un punto di riferimento per tanti ragazzi in difficoltà che vogliono esprimere il proprio talento.