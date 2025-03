AC Boilers Gioia del Colle: scongiurata chiusura, garantita continuità produttiva

Lo stabilimento AC Boilers di Gioia del Colle non chiuderà. Dopo settimane di incertezza per circa 130 lavoratori, dal tavolo ministeriale del 4 marzo è arrivata la conferma: la fabbrica non farà più parte del gruppo Mutares (ex Sofinter), ma sarà avviato un processo di reindustrializzazione con la ricerca di un nuovo acquirente.

Una notizia accolta con sollievo dai lavoratori e dalle istituzioni locali, che da tempo si battono per trovare una soluzione concreta alla crisi dell’azienda. “La priorità deve restare la tutela dei posti di lavoro e la dignità delle persone coinvolte”, ha dichiarato Lucia Parchitelli, presidente della commissione Lavoro della Regione Puglia, a margine della seduta congiunta delle commissioni regionali che stanno seguendo la vertenza. “Ogni posto di lavoro preservato significa garantire stabilità a una famiglia e a un intero territorio che non può permettersi di perdere un altro pezzo della sua economia produttiva”.

La task force regionale, guidata da Leo Caroli, ha riferito che il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che la proprietà attuale dovrà garantire la continuità produttiva fino a quando non sarà trovato un compratore. Nel frattempo, si stanno già valutando le condizioni di vendita più favorevoli per facilitare il passaggio a un nuovo soggetto imprenditoriale, con la Regione attivamente impegnata nel trovare investitori interessati.

Anche i consiglieri regionali del M5S hanno accolto positivamente l’esito dell’incontro, sottolineando l’importanza di una sinergia tra istituzioni e sindacati per garantire certezze ai lavoratori. “Finalmente, dopo mesi di sacrifici e mobilitazioni, i dipendenti hanno ottenuto le prime risposte. È fondamentale continuare a lavorare affinché la vendita si concluda nel migliore dei modi e la produzione possa proseguire senza intoppi”, hanno dichiarato i rappresentanti pentastellati.

Nel frattempo, il governo ha assicurato che verranno garantiti ammortizzatori sociali fino alla conclusione del processo di vendita, evitando licenziamenti e tutelando il reddito dei lavoratori. Un passo avanti importante, che lascia intravedere una speranza per il futuro industriale di Gioia del Colle e dell’intera regione Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author