BARI – Si e’ concluso oggi l’incidente probatorio sui presunti abusi sessuali subiti da alcune pazienti del ginecologo barese Giovanni Miniello. Il medico e’ agli

arresti domiciliari dal 30 novembre scorso per violenza sessuale su due donne, per averle molestate durante le visite. Nelle settimane successive all’arresto (sul quale pende il ricorso in Cassazione della Procura che ha chiesto il carcere) altre ex

pazienti hanno denunciato, sedici in totale. Sei di queste sono state ascoltate – su richiesta dei pm – nell’ambito di un Incidente probatorio durante tre udienze.

Dinanzi al gip le sei donne hanno confermato le accuse rivolte al medico: oltre ai palpeggiamenti durante le visite, hanno raccontato di aver ricevuto proposte di rapporti sessuali come cura per il papilloma virus e per prevenire il tumore

dell’utero e come terapia per la fertilita’