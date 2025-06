Abusi su due studentesse minorenni: condannato prof brindisino

Un professore brindisino di 34 anni, insegnante di geografia in due istituti di Asti, è stato condannato con rito abbreviato a tre anni di reclusione, e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, con divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minorenni: è stato riconosciuto colpevole, in primo grado, di avere abusato sessualmente di due alunne, una di 16 e l’altra di 15 anni, durante l’anno scolastico 2023-2024.

Aveva convinto le ragazze, che avevano anche fragilità familiari, a frequentare casa sua promettendo regali e aiuto per lo svolgimento dei compiti o per fare “buona impressione” con gli altri professori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author