Abodi: “I calciatori studino di più, basta scommesse e tempo sprecato”

TARANTO – “Vorrei che i calciatori, nelle loro giornate spesso troppo libere, dedicassero più tempo allo studio e al raggiungimento di obiettivi scolastici o universitari”. È il monito lanciato dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto al talk organizzato dall’ANSA al Villaggio IN Italia di Taranto, in occasione della settima tappa del tour del veliero Amerigo Vespucci.

Abodi ha criticato l’immagine del calciatore benestante che si annoia e, per colmare il vuoto, finisce in attività discutibili come il poker online o le scommesse, anche indirette: “Significa che abbiamo ancora molta strada da fare”.

Il ministro ha ricordato che i contratti sportivi vietano espressamente qualsiasi forma di scommessa, legale o meno: “Contano i principi etici, le regole dello Stato e quelle dello sport”. Poi il richiamo al valore simbolico della maglia azzurra, che “deve rappresentare anche comportamenti esemplari”.

Infine, ha concluso: “Chi ha sbagliato e ha pagato, va rispettato. Ma l’intransigenza è necessaria. Serve consapevolezza prima, non solo dopo. Il nostro è un mondo ancora troppo ipocrita”.

