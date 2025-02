Abodi a Taranto il 14 febbraio per i Giochi del Mediterraneo

Andrea Abodi, ministro dello sport, tornerà a Taranto il prossimo 14 febbraio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori sugli impianti destinati ai Giochi del Mediterraneo. Lo annuncia il consigliere regionale pugliese e capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Se volessi enfatizzare la notizia direi che è la conferma di quanto sia alta l’attenzione del governo Meloni sull’evento”, afferma Perrini ricordando che i progetti finanziati con i Fondi di sviluppo e coesione per gli impianti tarantini sono frutto di un accordo tra governo nazionale e regionale, e che le risorse stanziate sono di provenienza nazionale.

Perrini sottolinea poi il ruolo del commissariamento e della nomina di Massimo Ferrarese, ritenendoli decisivi per evitare il rischio di cancellazione dell’evento. “Non è il momento delle polemiche, ma di fare squadra contro i disfattisti locali, perché questa è una grande opportunità per Taranto e il suo territorio”, aggiunge.

Secondo il capogruppo di FdI, i Giochi non solo porteranno in città un’importante manifestazione sportiva internazionale, ma lasceranno anche in eredità impianti nuovi e riqualificati, destinati a diventare parte integrante del patrimonio locale.

