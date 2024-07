Abbracci e sorrisi, Carovigno abbraccia il suo Paolo Monna (video)

L’intera comunità di Carovigno ha accolto con abbracci e lacrime il suo ‘campione’. Una festa a sorpresa è stata organizzata in piazza per Paolo Monna, il 26enne che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di pistola 10 metri all’Olimpiade di Parigi. Ad accoglierlo, anche gli sbandieratori del paese, in un gesto di tradizione e riconoscenza da parte della cittadinanza.

“È un’emozione unica per me. Davvero ringrazio tutti per questa accoglienza – le prime parole di Paolo Monna appena arrivato in piazza -. Sicuramente è un traguardo importantissimo. Spero possa essere di esempio per tutti i ragazzini che sono qui a festeggiare con me. Dedico questa medaglia a tutta la mia gente.”

“Domenica si è scritta la storia del tiro a segno nazionale e ha come protagonista la nostra Carovigno, il nostro Paolo Monna. Tutti abbiamo vissuto con tanta emozione quello che è accaduto domenica mattina e ancora una volta è venuto fuori l’orgoglio carovignese. Le tante manifestazioni di affetto per un nostro ragazzo, campione olimpico, lo dimostrano”, ha detto Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno.

“Questo è il traguardo fatto di fatica, di concentrazione, di rinunce, di talento e di tanto allenamento, fattori da prendere come esempio per tutti coloro che si affacciano allo sport e non solo. Questo è quello che Paolo ha fatto domenica. Un esempio per tutti i giovani”, h concluso il primo cittadino.

