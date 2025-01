Abbonamenti in vendita su pagina fake STP, decine di truffati a Brindisi

Sei mesi di abbonamento per pullman e motobarca a soli 2 euro. L’offerta è allettante ma in realtà una truffa. Una trappola nella quale son caduti tanti brindisini negli ultimi giorni. C’è chi ha perso 10 euro e chi più di 100. Tutti, comunque sono stati costretti a bloccare le carte di credito per evitare ulteriori prelievi.

