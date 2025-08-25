25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Abbandono rifiuti, Leccese incontra i sindaci della provincia

Ilaria Delvino 25 Agosto 2025
centered image

BARI – Obiettivo individuare strategie condivise per il contrasto al fenomeno

About Author

Ilaria Delvino

Giornalista Professionista

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, i lavori di sostituzione pavimentazione centro storico

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, entro aprile 2026 la nuova via Argiro

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, per tanti cittadini riprendono le attività

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, in arrivo nuovo bando per beni confiscati alla criminalità

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, 30 e 31 agosto il Premio Nino Rota

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

potrebbe interessarti anche

Foggia, degrado al Quartiere Ferrovia: “il Governo faccia la sua parte inviando i 200 agenti di polizia mancanti

25 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Taranto, Fiorella Mannoia incontra i bimbi dei Tamburi

25 Agosto 2025 Leo Spalluto

Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, i lavori di sostituzione pavimentazione centro storico

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino