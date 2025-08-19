Abbandono illecito rifiuti: 140 casi in sei mesi nel Barese

BARI – Nei primi sei mesi del 2025, attraverso l’utilizzo delle fototrappole posizionate in punti strategici delle strade provinciali e spostate ogni 15 giorni per aumentarne l’efficacia, la polizia metropolitana di Bari ha rilevato 140 episodi di abbandono illecito di rifiuti. Sono 123 le notizie di reato inoltrate all’autorità giudiziaria, 105 delle quali legate all’accertamento del reato proprio attraverso le fototrappole. A renderlo noto il Comune di Bari, commentando l’entrata in vigore del decreto legge 116/2025 che inasprisce le pene per chi abbandona illecitamente i rifiuti e introduce una stretta contro il lancio dai veicoli di mozziconi di sigarette, fazzolettini, lattine, bottiglie, sacchetti e oggetti vari.

Il sindaco, Vito Leccese, ha ricordato che gli agenti “da mesi sono in campo con pattuglie, fototrappole e droni, per portare avanti una campagna di civiltà e a difesa dell’ambiente” e che “chi abbandona i rifiuti illecitamente fa un danno all’intera collettività non solo in termini di salute pubblica, ma anche economici, se si pensa che l’attività di pulizia delle strade extraurbane costa a bilancio due milioni e mezzo di euro all’anno”. Quanto al nuovo decreto, “inasprisce le sanzioni non solo al Testo unico dell’ambiente, ma anche al Codice penale e al decreto legislativo 231. Per citare un esempio, lanciare un rifiuto dal finestrino non comporta più la semplice sanzione amministrativa, che aumenta fino a 18mila euro, ma è considerato ora un reato”.

