A Venosa doppio appuntamento con la preistoria

Il Dipartimento per la Valorizzazione Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, in collaborazione con i Musei italiani, ha organizzato un evento straordinario intitolato “Appuntamento con la Preistoria”, dedicato agli aggiornamenti sulle ricerche in corso presso il Parco Paleolitico di Notarchirico, a Venosa. Questo evento si terrà oggi, sabato 19, dalle ore 09.30 alle 12.30, con un’apertura straordinaria del parco.

L’incontro offre un’opportunità unica per esplorare il Parco Paleolitico di Notarchirico e per partecipare a una visita guidata condotta dalla prof.ssa M-H. Moncel, una delle massime esperte nel campo della preistoria. La visita si concentrerà sulla nuova area di scavo, permettendo ai partecipanti di scoprire i risultati delle recenti ricerche.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, da effettuare al numero 0972.36095.

Inoltre, giovedì 24, alle ore 18.00, si svolgerà una conferenza presso il Castello Pirro del Balzo, nella Sala del Trono. L’evento inizierà con i saluti istituzionali del Sindaco Franco Mollica e del Direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, Tommaso Serafini. La conferenza sarà relazionata dalla prof.ssa M-H. Moncel, che presenterà i risultati del progetto LATEUROPE ERC, offrendo approfondimenti sulle scoperte recenti nel campo della preistoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author