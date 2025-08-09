A Triggiano tra i protagonisti della #rivoluzionegentile c’è il gruppo Retake Bari

Un’ondata di entusiasmo e senso civico ha travolto Triggiano, dimostrando che la voglia di prendersi cura della propria città è più forte che mai.

Recentemente, due eventi consecutivi hanno acceso i riflettori sulla comunità locale, unita dall’obiettivo comune di rendere il territorio più pulito, bello e accogliente.

Un evento straordinario si è tenuto il 7 agosto e ha visto quasi 60 volontari dell’associazione Retake Bari suddivisi in adulti ma anche gioiosi bambini ripulire la villa comunale.

Questa iniziativa non solo ha ridato dignità a uno degli spazi verdi più amati della città, ma ha anche creato un’atmosfera di festa e collaborazione.

La mobilitazione ha coinvolto attivamente le istituzioni, con la partecipazione dell’assessore all’ambiente e di diversi consiglieri, oltre agli amici dell’associazione “@vieni con me” e la polizia locale.

Un gesto di generosità che ha scaldato i cuori è stato quello di Antonio, proprietario del Bar Fantasy.5, che ha offerto bevande a tutti i bambini presenti.

L’impatto di questa importante giornata è evidente nei numeri: sono state rimosse quasi 12.000 cicche di sigaretta (circa 3 kg) e una moltitudine di rifiuti di ogni genere restituendo all’ambiente un pezzo di Triggiano.

Sulla scia di questo successo, la comunità si è nuovamente riunita per un’altra importante iniziativa: la preparazione del centro storico per una mostra serale e un’estemporanea di pittura.

L’evento ha richiamato l’attenzione sulla necessità di riscoprire il senso di appartenenza e la bellezza dei quartieri, ribadendo che solo lavorando insieme è possibile rendere Triggiano viva e pulita.

In un’emozionante “passeggiata collettiva”, i partecipanti hanno ripulito i vicoli del borgo antico, dimostrando che un gesto semplice come prendersi cura di un luogo è la più alta forma di amore per esso.

Queste iniziative, che si inseriscono nel movimento della #rivoluzionegentile, hanno dimostrato che a Triggiano la comunità non si limita ad aspettare, ma agisce. Il successo di questi eventi suggerisce che la città sta ripartendo dal cuore del suo territorio, con un presidio di sognatori che intendono continuare a prendersene cura.

Quali saranno i prossimi passi per questa comunità così attiva e partecipe? il senso di appartenenza alla città e la cura del territorio e dell’ambiente non si ferma.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author