A Tito l’albero di Natale più grande della Basilicata

Come da 20 anni a questa parte, torna a illuminarsi l’albero di Natale più grande della Basilicata, sul versante della torre di Satriano in Tito (PZ) che si affaccia verso Tito (PZ). L’installazione è curata come sempre dall’Anspi Carità con il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Tito e il patrocinio della presidenza del consiglio di Basilicata. Rinnovata anche la partnership con la Basilicata Energia luce & gas, che fornirà gratuitamente l’energia elettrica necessaria a illuminare l’albero. L’appuntamento con la cerimonia di accensione e i saluti istituzionali è fissato per le 20.00 di giovedì 8 dicembre nella villa comunale Europa.

“Si tratta di un importante traguardo raggiunto dall’iniziativa più longeva del nostro territorio e questo solamente grazie al lavoro dei tanti volontari dell’Anspi di Tito che si adoperano per la realizzazione dell’albero – dichiara Fabio Laurino, assessore del Comune di Tito -. Col passare degli anni abbiamo cercato di rendere questo appuntamento un vero e proprio evento, coinvolgendo artisti teatrali, sportivi e giornalisti in modo da dare il giusto riconoscimento a un simbolo che, a partire da quest’anno, è stato inserito anche nel patrimonio culturale intangibile della Basilicata”.

Per la 20a edizione abbiamo pensato a un doppio appuntamento – precisa il presidente Palazzo -. Il 7 dicembre, a partire dalle ore 19:00, al centro per la Creatività Cecilia di Tito,

appuntamento con “Aspettando l’Albero”: oltre alla presentazione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento del centro stesso, verrà proiettato un video celebrativo per ricordare queste 20 edizioni. Dopo la consegna di alcune targhe d’onore, la serata si concluderà con lo spettacolo teatrale del comico Giovanni Cacioppo (i biglietti saranno acquistabili anche presso il botteghino del Centro Cecilia la sera dello spettacolo) e un buffet per coloro che hanno aderito al post serata.

Per venerdì 8 dicembre, alle 20:00, appuntamento nella villa comunale Europa, postazione naturale per una visione panoramica eccellente dell’accensione“. Il traguardo delle venti edizioni rinnova in noi l’intento di contribuire con l’albero di Natale a inviare simbolicamente un messaggio di pace e serenità a quanti verranno raggiunti dalla sua luce – continua il presidente Palazzo -. Come sempre, voglio rivolgere il mio ringraziamento a quanti sostengono l’iniziativa: ai volontari Anspi, in particolare agli “alberioli” per la parte realizzativa, oltre al supporto tecnico, sempre gratuito, dello studio “Due Esse” del geometra Salvatore Salvia, nostro partner sin dalla prima edizione, e al supporto finanziario rinnovato da decine di attività commerciali e professionisti della nostra comunità”.

A fare da cornice alla cerimonia di accensione, a partire dalle ore 17, in Villa della Costituzione Italiana, saranno allestiti i mercatini di Natale con numerosi espositori di artigianato e di prodotti enogastronomici. Al termine della cerimonia, invece, concerto del coro gospel Voices’Power.

“Ai numeri dell’anno scorso, circa diecimila luci a led, distribuite lungo un profilo di 1950 metri retto da 385 pali – conclude Palazzo – sono stati aggiunti altri elementi che verranno svelati la sera dell’accensione, come di consueto l’albero resterà acceso fino al 6 gennaio prossimo, dalle ore 17:00 alle ore 03:00 del mattino. Come ogni anno dal 1° gennaio, sarà visibile sulla sagoma illuminata il cambio dell’anno”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp