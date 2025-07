A Taranto la prima tappa di Apulia Voice in Tour: musica e inclusione

Venerdì 4 luglio saliranno sul palco otto artisti emergenti tra cantautori e interpreti, selezionati da tutta Italia

La voce del talento torna a farsi sentire forte e chiara a Taranto. Venerdì 4 luglio 2025 il Centro Commerciale Porte dello Jonio, gestito da Nhood, ospiterà la prima tappa della terza edizione di Apulia Voice in Tour, il progetto musicale ideato e promosso da M.A. Eventi in collaborazione con la direzione del centro.

Un appuntamento ormai atteso, che conferma Taranto come città capace di accogliere e valorizzare il talento giovanile. Anche quest’anno saliranno sul palco otto artisti emergenti tra cantautori e interpreti, selezionati da tutta Italia, pronti a condividere le loro emozioni con il pubblico.

Accanto a loro, ci sarà spazio per un momento di particolare intensità: la partecipazione del coro dell’associazione Blu Butterfly, formato da giovani artisti con disturbi dello spettro autistico, coinvolti nel progetto “Posso sempre volare”, ideato da Maria Spada. Un’iniziativa che coniuga arte e inclusione, dando voce a chi troppo spesso resta ai margini.

Nato come spin-off del Premio Apulia Voice, concorso nazionale che ha ospitato nel tempo nomi noti della musica italiana, il tour rappresenta oggi una piattaforma importante per chi sogna un percorso musicale professionale. Non solo esibizioni, ma anche formazione: nel corso dell’anno M.A. Eventi ha organizzato masterclass e seminari con figure di rilievo come Serena Brancale, Maria Grazia Fontana e Nicole Thalìa, performer attualmente in tour con Marco Mengoni.

Fondamentale, ancora una volta, il sostegno della direzione del centro commerciale Porte dello Jonio, con Mauro Tatulli e Marcella Causarano impegnati da tre anni nel supportare il progetto, riconoscendone l’alto valore artistico e sociale. L’evento è realizzato con la collaborazione di Orfeo SRL e il patrocinio di Confapi Taranto, presieduta da Fabio Greco, attraverso il fondo cultura e turismo.

A seguire ogni tappa ci saranno anche i media partner Ki.Fra Comunicazione & Eventi e Antenna Sud, con spazio dedicato alle interviste a cura di Barbara Galeandro per Kifra TV, per raccontare il backstage e dare voce ai protagonisti.

Il pubblico potrà ascoltare e applaudire artisti come Simone Pizzoleo, Alessia Summa, Marika Raguso, Stefan Quinto, l’ospite speciale Unico, Miriam Cascione, Ninaif e Leea Clem, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “dentro un delay”, già disponibile sulle piattaforme digitali.

La serata si chiuderà con una foto di gruppo sul palco, simbolo di un evento che non è solo spettacolo ma anche condivisione, crescita e partecipazione. Con Apulia Voice in Tour, Taranto si conferma ancora una volta terra fertile per i nuovi talenti della musica italiana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author