Il 22 novembre, con inizio alle ore 21, nel Teatro Fusco di Taranto verrà inaugurata la 79ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, organizzata sotto l’egida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Puglia e del Comune di Taranto.

Quella del 22 novembre è una data memorabile per gli “Amici della Musica” di Taranto, poiché, nello stesso giorno del 1922, la celebre musicista Gioconda De Vito inaugurò, con un raffinatissimo concerto per violino, la prima stagione di quello che sarebbe poi diventato uno storico sodalizio musicale. Ebbene, a distanza di 100 anni, il 22 novembre a dare inizio alla 79ª Stagione Concertistica sarà il giovane e m, vincitore nel 2021 del 56º Premio Paganini (che non veniva assegnato a un musicista italiano da 24 anni), che si cimenterà nello stesso programma eseguito dalla De Vito un secolo prima.

Classe 2001, Giuseppe Gibboni ha iniziato lo studio del violino a tre anni con il padre e a sei è stato ammesso per meriti straordinari al Conservatorio. Si è diplomato a 15 anni con Lode e Menzione d’Onore presso il Conservatorio “Martucci” di Salerno sotto la guida di Maurizio Aiello. Nell’ottobre del 2015, a soli 14 anni, Giuseppe Gibboni è stato ammesso all’Accademia Stauffer di Cremona nella classe di Salvatore Accardo. Nel 2016 ha ricevuto il Diploma d’Onore ai corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena. Dal 2016 frequenta il corso di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Perosi di Biella nella classe di Pavel Berman. Attualmente studia nella classe di Pierre Amoyal al Mozarteum di Salisburgo. Giuseppe Gibboni ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali classificandosi sempre al primo posto. Nel 2017 Giuseppe Gibboni ha ricevuto un riconoscimento della Camera dei Deputati dalla Presidente Laura Boldrini in occasione della Giornata Nazionale della Musica e il Premio Internazionale “Charlot” come giovane promessa della musica.

Programma

Grieg: Sonata in Sol Op.13 *

Paganini: Selezione dai Capricci (n°1-5-24)

Corelli: La follia *

Wieniawsky: Variazioni su un tema originale op.15

Paganini: La Campanella

* dal programma di Gioconda De Vito