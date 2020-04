A Supersano la Via Crucis termina con le sanzioni

Condividi

Alla Via Crucis del Venerdì Santo di Supersano, paese con poco più di 4mila abitanti, oltre al parroco, hanno preso parte il priore della Confraternita (insieme ad alcuni confratelli), il Sindaco e alcuni amministratori comunali. Il tutto è stato trasmesso su Facebook sia sulla pagina del Comune che su quella della Parrocchia. Al termine della funzione liturgica sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Casarano che hanno identificato i presenti, una dozzina, multandoli per non non aver rispettato le disposizioni per contenere l’emergenza Covid-19. Ogni sanzione ammonta a 400 euro.