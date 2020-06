A.s. Bisceglie 1913 | Squadra quasi al completo per la doppia sfida con la Sicula Leonzio

Condividi

Il Bisceglie è al completo ed è pronto a provare l’impresa salvezza. Gli ultimi calciatori nerazzurri sono arrivati poche ore fa presso l’aeroporto di Bari e sono stati accompagnati presso i laboratori Di Tonno per effettuare i primi tamponi al fine di accertare la negatività al Covid. Mady e Petris sono giunti dalla Francia, Hristov dalla Bulgaria e Zibert dalla Slovacchia, completando la serie di arrivi alla corte del patron Canonico e di mister Mancini, che hanno riunito il gruppo per la doppia sfida alla Sicula Leonzio, in programma il 27 e il 30 giugno. Tutti a disposizione tranne il portiere Borghetto, operato al crociato a febbraio. Mancini potrà contare su un gruppo quasi al completo, che non deve far fronte al minutaggio e che potrà scendere in campo senza condizionamenti. 3-4-3, 3-5-2 e 4-3-3 i moduli nella testa dell’allenatore, che dovrà contrapporsi al 3-5-2 del molfettese Vito Grieco, che ha nell’argentino Facundo Lescano il suo principale terminale d’attacco e nel pugliese Michele Ferrara uno dei principali punti di riferimento in difesa. Un’impresa sulla carta difficile ma che il Bisceglie vuole tentare a tutti i costi per terminare con il sorriso una stagione tribolata.