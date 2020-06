A.s. Bisceglie 1913 | Romani o Trovade per sostituire Montero

Condividi

Bisceglie e Sicula Leonzio si sfideranno alle ore 19 di sabato per la gara di andata dei playout del girone C del campionato di Serie C. Mister Gianfranco Mancini sta lavorando proprio nel tardo pomeriggio per far adattare i suoi ad un orario inconsueto per la terza serie nazionale. 343 e 352 i sistemi di gioco su cui si sta basando per fronteggiare il 352 o 3421 di Vito Grieco. C’è ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto per quanto riguarda la difesa e il terzo attaccante. Hristov e Joao Silva sono gli unici due centrali di ruolo e potrebbero essere affiancati da uno tra Diallo e Karkalis. In attacco, invece, pesa parecchio l’assenza dello spangolo Alvaro Montero, capocannoniere della squadra prima del lockdown e squalificato per una giornata. Per sostituirlo salgono le quotazioni di Giordano Trovade, che si vedrebbe avanzato di qualche metro. L’alternativa è il ritorno di Romani nell’11 titolare dopo la rottura del malleolo di fine gennaio.