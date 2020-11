A.S. Bisceglie 1913 | Più di 13 disponibili, la squadra scenderà in campo a Pagani

Condividi

La notizia è che finalmente si gioca. Il Bisceglie ha risolto in parte i suoi problemi legati al Covid e ha finalmente più di 13 giocatori disponibili per la trasferta di domenica prossima sul campo della Paganese. Si giocherà alle ore 15 allo stadio Marcello Torre, dove lo scorso anno non si giocò a causa della pandemia e due anni fa terminò 0-0. I ragazzi di Bucaro, che oggi compie gli anni, ci arrivano dopo un lungo periodo di inattività e con l’idoneità sportiva ottenuta in extremis per gran parte del gruppo, che in queste ore si sta sottoponendo ad un nuovo ciclo di tamponi con la speranza che gli altri positivi possano negativizzarsi. Il Bisceglie, quindi, torna in campo 21 giorni dopo il ko di Castellammare di Stabia, sempre in Campania, con la speranza di contenere i danni contro un avversario che a sua volte viene da una serie di risultati altalenanti. Sconfitta a Palermo nell’ultima giornata di campionato, pareggio in casa contro l’Avellino prima del blitz a Viterbo e della sconfitta interna contro il Teramo. 10 punti in 11 gare e dodicesimo posto in classifica, a ridosso della zona playout. I ragazzi di Erra sono una squadra molto giovane che ha trovato nel 19enne Guadagni il miglior realizzatore assieme all’esperto Diop. Da tenere particolarmente d’occhio anche l’esperto Scarpa, che nonostante i suoi 41 anni dice ancora la sua tra i professionisti.