A.s. Bisceglie 1913 | Nel turno di riposo si tifa per le pugliesi

I tre punti conquistati contro la Viterbese hanno fatto fare un notevole salto in classifica al Bisceglie di Papagni, ora quartultimo in classifica con 20 punti, gli stessi del Potenza, uno in più della Paganese, quattro della Cavese e due in meno della Vibonese che ora è diventato l’obiettivo degli stellati che faranno da spettatori al prossimo turno sperando di non perdere troppo terreno dalle altre squadre invischiate in zona playoff. In attesa della gara interna contro la Juve Stabia e del derby infrasettimanale con il Monopoli i nerazzurro stellati tiferanno proprio per il gabbiano, impegnato in casa contro la Cavese e distante comunque quattro punti da Priola e soci. Un occhio particolare gli stellati lo daranno anche al Viviani di Potenza dove un’altra pugliese, la Virtus Francavilla, sfiderà i padroni di casa, gasati dal blitz di Teramo e dalla doppietta del nuovo arrivato Romero. Non una pugliese, ma un pugliese, invece, di fronte alla Vibonese che ha annunciato da poco l’ex Monopoli Giorgio Roselli in panchina. La Viterbese di Taurino, battuta proprio al Ventura, è chiamata a riscattarsi in casa contro i calabresi. Derby campano, invece, tra Paganese e Turris. Insomma, il Bisceglie non scenderà in campo, ma ha bisogno dei suoi corregionali per coltivare le sue speranze di salvezza diretta.