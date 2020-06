A.s. Bisceglie 1913 | Il probabile undici anti-Sicula Leonzio

Condividi

Qualche ora e Bisceglie e Sicula Leonzio si affronteranno per l’andata dei playout del girone C del campionato di Serie C. La compagine di Mancini deve cercare di costruire in casa un vantaggio importante da gestire nella gara di ritorno, in programma martedì in terra siciliana. Esperienza al potere per i nerazzurro stellati che molto probabilmente scenderanno in campo con il 3-4-3, da contrapporre al 352 di Grieco. Le ultime indicazioni vedono la certezza Angelo Casadei tra i pali, con una divesa giovanissima formata dal 22enne Joao Silva, dal 21enne Hristov e da Karkalis. A centrocampo salgono le quotazioni di Petris sulla fascia destra mentre sulla sinistra dovrebbe agire Romani. Al centro Rafetraniana e Zibert dovrebbero avere le chiavi della mediana. In attacco purtroppo mancherà il capocannoniere Montero. Il peso del reparto sarà tutto su Giulio Ebagua, con ai lati Gatto e Trovade. Nei siciliani da tenere particolarmente sott’occhio la coppia d’attacco formata da Facundo Lescano, autore di 11 gol in campionato e Paolo Grillo.