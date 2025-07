A Roseto Valfortore nasce il T-Rex Park

Roseto Valfortore (FG) – Il comune continua a investire sul futuro, sulle famiglie e sulla valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico con l’inaugurazione del T‑Rex Park, la nuova area ludico-sportiva immersa nello straordinario contesto dei Mulini ad Acqua. Il parco è stato ufficialmente aperto al pubblico domenica 6 luglio2025, con una cerimonia partecipata e carica di entusiasmo.

Un parco “a misura di dinosauro”

Cuore pulsante del T‑Rex Park è una maestosa struttura scenografica a forma di dinosauro, esplorabile internamente dai bambini. All’interno del gigantesco T‑Rex si snodano scivoli, percorsi avventura, aree gioco e spazi dedicati a laboratori didattici, dove i più piccoli possono imparare divertendosi, approfondendo il mondo dei dinosauri, la natura circostante e le peculiarità ambientali della zona.

Un luogo dove l’immaginazione prende vita, dove l’incontro tra fantasia e scienza avviene tra alberi, ruscelli e la quiete dei Mulini. Il progetto ha l’obiettivo di creare un polo attrattivo per il turismo familiare, unendo l’educazione ambientale al movimento all’aria aperta e alla scoperta attiva del territorio.

L’inaugurazione: una giornata di festa

L’evento inaugurale ha raccolto la partecipazione di numerosi cittadini, famiglie e visitatori giunti anche dai paesi vicini. La cerimonia è iniziata con la benedizione del parroco Don Stefano, seguita dall’intervento del sindaco Lucilla Parisi, che ha sottolineato l’importanza strategica di questo intervento per la comunità locale:

«Una visita graditissima e importante – ha dichiarato la sindaca – Il T‑Rex Park rappresenta un progetto che unisce profonda conoscenza del territorio e capacità di innovazione. È un’opera che coniuga gioco, formazione e rispetto dell’ambiente, rendendo Roseto ancora più accogliente per le famiglie e i turisti».

Il taglio del nastro ha dato il via all’apertura ufficiale del parco, tra sorrisi, applausi e la meraviglia dei bambini davanti al gigantesco dinosauro che li accoglieva come un amico pronto all’avventura.

Un progetto che guarda avanti

Il T‑Rex Park non è soltanto un parco giochi: è una visione. È la dimostrazione concreta di come un piccolo borgo possa guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. Inserito nel contesto dei Mulini ad Acqua – già punto di riferimento per il turismo sostenibile – il parco diventa simbolo di un nuovo modo di vivere il territorio, in cui tradizione e innovazione si incontrano per offrire esperienze memorabili a grandi e piccini.

Roseto Valfortore si conferma così come un luogo dove l’ospitalità si intreccia con la creatività, dove la bellezza del paesaggio si arricchisce di contenuti educativi e attrattivi, facendo del T‑Rex Park una tappa imperdibile per residenti, escursionisti e famiglie in cerca di emozioni autentiche.

