A Roma Bardi con Tajani per l’anniversario della Guardia di Finanza

Il governatore lucano, Vito Bardi ha partecipato a Roma alla cerimonia per l’anniversario della Guardia di Finanza dove ha incontrato anche il vice premier e ministro per gli Affari esteri, Antonio Tajani. Bardi, lo ricordiamo, prima di diventare presidente della Regione Basilicata è stato un finanziare ricoprendo il ruolo di generale. Questo il suo messaggio scritto sui social.

“A Roma, insieme al Vicepremier Antonio Tajani abbiamo celebrato l’anniversario della Guardia di Finanza.

Per me un pezzo di vita, un’identità che porto nel cuore. Sono orgoglioso di averne fatto parte per tanti anni, anche da Generale, condividendone valori profondi come la legalità, il dovere e la lealtà verso lo Stato e i cittadini. La Guardia di Finanza è presidio di giustizia, vicinanza concreta alle persone. Auguri a tutte le Fiamme Gialle, in servizio e in congedo. Con orgoglio, sempre“.

