A Potenza il primo incontro degli ex studenti ISEF

POTENZA – Sabato 7 giugno alle ore 15.30 nella Sala Conferenze di Sport e Salute Basilicata in Via Appia 208, si terrà il primo incontro di ex studenti ISEF della sede di Potenza. L’incontro, organizzato sulla spinta del mega raduno svoltosi a Napoli il 24 novembre del 2023 organizzato dal gruppo ISEF Napoli 79, vede la collaborazione del Comitato per l’istituzione della Facoltà di Scienze Motorie presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Oltre a tutti coloro i quali hanno studiato, insegnato e collaborato a tutti i livelli a quella straordinaria esperienza formativa, saranno presenti: il prof. Alfredo Pagano già Direttore Tecnico dell’Isef di Napoli e Potenza; il prof. Manfredo Fucile già docente dell’Isef di Napoli e Potenza; la dott.ssa Maria Anna Toriello, già coordinatrice della sede ISEF di Potenza.

L’incontro è aperto a tutti gli ex studenti e a tutti coloro che, a partire dall’anno accademico 1980-81 (anno di apertura della sede distaccata dell’ISEF di Napoli a Potenza) hanno contribuito allo sviluppo dell’Educazione Fisica e delle Scienze motorie e sportive.

