2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

A Policoro la cella refrigerata più grande del Sud

Francesco Cutro 2 Settembre 2025
A Policoro è stata inaugurata oggi la cella refrigerata più grande del Sud Italia, realizzata dal Gruppo Orogel in collaborazione con Arpor. All’evento è intervenuto il Presidente della Regione, Vito Bardi: “Solo un anno fa c’era ancora un cantiere – ha ricordato Bardi -. Oggi celebriamo un’opera unica che conferma come la nostra regione sappia attrarre investimenti di valore e diventare fulcro di progetti d’avanguardia”. Il Presidente ha rimarcato la sinergia tra istituzioni e imprese come motore di sviluppo: “I vostri investimenti non sono solo numeri, ma scelte concrete che generano occupazione, sostegno alle filiere agricole, crescita economica e coesione sociale”.

Bardi ha invitato a guardare oltre l’immediato, auspicando insediamenti stabili e duraturi: “L’esperienza Orogel-Arpor è un esempio concreto di successo, radicato sul territorio e percepito ogni giorno dalle comunità locali”. Richiamando il volume La Cultura del Noi, donatogli lo scorso anno in occasione della sua visita, Bardi ha sottolineato l’importanza della condivisione come valore fondante del fare impresa: “È lo spirito che vogliamo rafforzare, creando nuove sinergie con i produttori lucani, le scuole e l’Università della Basilicata. La Regione rinnova oggi la sua leale collaborazione – ha concluso – con l’impegno a moltiplicare i benefici economici e sociali di questo investimento. Complimenti a Orogel, ad Arpor e a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: la Basilicata vi considera un partner strategico per il presente e per il futuro”.

