NARDO’ – Si chiama ‘Tempo di esser madri’ il ciclo di sette incontri organizzato dall’amministrazione comunale di Nardò nel mese della festa della mamma con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle neomamme nei primi anni di vita dei propri figli.

questa nuova iniziativa si inserisce in un programma più ampio di sostegno alle mamme, che nel corso di questi incontri possono confrontarsi tra loro e con professionisti di ogni tipo (nutrizionisti, fisioterapisti, educatrici perinatali, esperti di scienze motorie, ostetriche, naturopate, psicologhe).

La maternità, infatti, apre una fase delicatissima nella vita della mamma e della famiglia, che spesso hanno bisogno di risposte a problemi e difficoltà inedite di tipo alimentare, psicologico, fisico e comportamentale. Gli incontri si terranno in luoghi diversi, il primo è in programma il 16 maggio.

“Non è evidentemente solo una questione di istinto – dice la vicesindaca e assessora al Welfare Maria Grazia Sodero – perché su molte cose noi mamme, dopo il parto e nei primi anni di vita del bambino, siamo impreparate. Anche chi è già madre e magari si trova di fronte a situazioni e problemi nuovi. Non c’è e non deve esserci nessun problema a chiedere aiuto a professionisti in grado di farci vivere meglio questo periodo delicatissimo delle nostre vite. Ben vengano, dunque, iniziative come questa”.

“Pensiamo sia giusto e utile – spiega il consigliere Pierpaolo Giuri, coordinatore dell’iniziativa – un supporto concreto alle mamme nei primi mesi o anni di vita del proprio figlio. Dopo l’incontro sul tema dell’allattamento a marzo, abbiamo capito che c’è un bisogno diffuso di conoscenza e di confronto con esperti di ogni campo. Bisogna evitare l’errore di lasciare la mamma e le famiglie da sole, evitando comportamenti sbagliati e favorendo le condizioni migliori per la crescita dei bambini e per lo stato psicofisico della mamma stessa”.

“Incontreremo nutrizionisti, fisioterapisti, educatrici perinatali, esperti di scienze motorie, ostetriche, naturopate, psicologi – aggiunge Stefania Re, che ha promosso e organizzato l’iniziativa – cercando di fornire adeguate risposte a ogni tipo di difficoltà o di problema che la neomamma incontra dopo la maternità. È una esperienza straordinaria e complicatissima, che richiede il sostegno concreto di esperti. Siamo convinti che questi incontri possano essere molto preziosi per le mamme e anche per i papà, il cui ruolo è fondamentale”.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero di telefono 388 3691331.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp