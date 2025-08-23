23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

A Monticchio il Ninfea Festival della Rigenerazione

Francesco Cutro 23 Agosto 2025
centered image

Sabato 24 agosto il festival si chiuderà con i concerti gratuiti della Castiglia e di Ermal Meta. Previsto un servizio navetta da e per Potenza.

MONTICCHIO – E’ in corso a Monticchio Laghi il Ninfea Festival della Rigenerazione. Sabato 24 agosto il festival si chiuderà con i concerti gratuiti della Castiglia e di Ermal Meta. Previsto un servizio navetta da e per Potenza.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Venosa: Nicola Gratteri racconta le mafie globali nel suo nuovo libro

23 Agosto 2025 Michael Logrippo

Melfi: Giuseppe Petrecca è il nuovo direttore dell’area intensiva del San Giovanni di Dio

23 Agosto 2025 Michael Logrippo

Palazzo S.G.: urge una guardia medica per il Cpr e una per la popolazione

23 Agosto 2025 Michael Logrippo

Martina Franca: a Palazzo Ducale il Valle d’Itria Summer Tasting

22 Agosto 2025 Redazione

Lecce, Young’ Talks: giovani in dialogo con le istituzioni

22 Agosto 2025 Gloria Roselli

Taviano, Arti e Fiori 2025: la città celebra il suo simbolo

22 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Taranto, poker di acquisti per la compagine rossoblù

23 Agosto 2025 Anthony Carrano

A Monticchio il Ninfea Festival della Rigenerazione

23 Agosto 2025 Francesco Cutro

Incidente a Manduria, muore centauro

23 Agosto 2025 Marzia Baldari

Venosa: Nicola Gratteri racconta le mafie globali nel suo nuovo libro

23 Agosto 2025 Michael Logrippo