A Monticchio il Ninfea Festival della Rigenerazione

MONTICCHIO – E’ in corso a Monticchio Laghi il Ninfea Festival della Rigenerazione. Sabato 24 agosto il festival si chiuderà con i concerti gratuiti della Castiglia e di Ermal Meta. Previsto un servizio navetta da e per Potenza.
