A Montemesola torna la “Notte in bianco del Marchese”

Montemesola si prepara a vivere una notte magica: il 13 agosto 2025, il suggestivo borgo in provincia di Taranto ospiterà la seconda edizione della Notte in Bianco del Marchese, un evento che trasformerà il centro storico in un incantevole palcoscenico di sapori, musica e tradizione.

Dopo il travolgente successo della scorsa edizione – che ha registrato un’affluenza da record, consacrandolo come l’evento più grande della provincia di Taranto – la Notte in Bianco del Marchese torna con un programma ancora più ricco e coinvolgente.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale e teatrale “Il Carrozzone”, in collaborazione con ERComunicazione e con il patrocinio del Comune di Montemesola.

Un’esperienza multisensoriale tra gusto e spettacolo

Fulcro della serata sarà l’area food & drink con truck provenienti da tutta la Puglia, pensata per deliziare anche i palati più esigenti. I visitatori potranno gustare mozzarella fresca preparata al momento, carne alla griglia, panini al polpo, frittura di pesce, pettole dorate, orecchiette fatte a mano, polpette, pucce e molte altre specialità regionali, con incursioni golose nella cucina calabrese. Per i più golosi, spazio anche a crepes, biscotti artigianali, cocktail ricercati e birre artigianali.

Ma la Notte in Bianco del Marchese è anche spettacolo, cultura e ballo. Grazie alla partecipazione di danzatori di corte in costumi ottocenteschi della federazione nazionale Società di Danza, provenienti da tutta Italia – coordinati dal circolo pugliese di Assunta Fanuli e dal circolo calabrese con Giancarla Pipino – il centro storico si animerà con eleganza e fascino d’altri tempi, con una fusione tra gente del presente e gente del passato.

La colonna sonora della serata spazierà dalle musiche di corte, al folk e alla pizzica, passando per le tribute band e i dj set caraibici, scuole di canto, con performance che faranno ballare grandi e piccoli fino a tarda notte.

Montemesola accoglie la festa a braccia aperte. A rendere l’atmosfera ancora più vivace, la partecipazione attiva di bar, pizzerie, pasticcerie e attività commerciali locali, che rimarranno eccezionalmente aperti fino a tarda sera. Un’occasione unica per vivere Montemesola in una veste nuova, accogliente e calorosa.

L’ingresso è gratuito, ma l’esperienza sarà impagabile: una serata da vivere con tutti i sensi, immersi in un contesto che celebra identità, comunità e bellezza.

Montemesola vi aspetta il 13 agosto per la Notte in Bianco del Marchese:

una festa tra sapori autentici, danze senza tempo e musica travolgente.

A rafforzare la visibilità dell’evento, una media partnership d’eccezione: le emittenti televisive Antenna Sud e Studio 100 e il quotidiano TarantoToday del gruppo CityNews.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts