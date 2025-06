A Monopoli il campionato di calcio dei medici, al via il 22 giugno

Sarà Monopoli a ospitare la 23a edizione del Campionato Italiano di Calcio dei Medici, in programma dal 22 al 29 giugno 2025. Dopo le tappe di Castellaneta (2007), Otranto (2015) e Gallipoli (2020), la manifestazione, organizzata dall’Asd Nazionale Medici Calcio e presieduta da Giovanni Borrelli, torna in Puglia con una nuova intensa settimana all’insegna di sport, amicizia e formazione.

Otto squadre e due gironi per il titolo nazionale

Otto le formazioni partecipanti che si sfideranno per succedere ai campioni in carica della Trinacria Palermo, vincitrice nel 2024 a Valona, in Albania. Il torneo è suddiviso in due gironi:

Girone A : Melito Porto Salvo, Cosenza, Taranto, Lecce

: Melito Porto Salvo, Cosenza, Taranto, Lecce Girone B: Avellino, Napoli, Trinacria Palermo, Palermo Medica (al debutto)

Nel primo gruppo, si incroceranno le selezioni di Puglia e Calabria, mentre nel secondo sarà sfida tra Campania e Sicilia.

Sede logistica e calendario degli incontri

Le squadre si ritroveranno domenica 22 giugno presso il Porto Giardino Resort, che ospiterà anche le cerimonie inaugurale e di chiusura (22 e 28 giugno). Le partite si giocheranno sui campi del Centro Sportivo Carrieri.

Il torneo prenderà il via lunedì 23 giugno alle ore 9:00 con il derby Melito-Cosenza, a seguire Avellino-Trinacria. Nel pomeriggio si affronteranno Napoli-Palermo Medica e il derby pugliese Taranto-Lecce. Martedì sarà la volta di Avellino-Palermo, Trinacria-Napoli, Cosenza-Taranto e Melito-Lecce.

Mercoledì 25 giugno si terrà la sessione conclusiva del congresso scientifico, momento culturale sempre abbinato alla manifestazione, che quest’anno affronterà il tema “Riabilitazione, sport e disabilità: il coraggio e la forza di andare oltre i limiti”. Ospite speciale sarà la schermitrice paralimpica Rossana Pasquino, originaria di Benevento e più volte medagliata in Europei, Mondiali e Paralimpiadi.

Nel pomeriggio si concluderà la fase a gironi con le sfide: Avellino-Napoli, Trinacria-Palermo Medica, Melito-Taranto, Cosenza-Lecce. A seguire, giovedì i quarti, venerdì le semifinali, e sabato 29 giugno la finale.

Un torneo tra sport e valori

Il Comune di Monopoli ha concesso il proprio patrocinio alla manifestazione, assicurando pieno supporto organizzativo. Il campionato rappresenta un appuntamento ormai consolidato per gli operatori sanitari amanti del calcio, con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico e la solidarietà attraverso lo sport.

Nell’albo d’oro spiccano i cinque successi del Cosenza, seguiti da Melito Porto Salvo e Napoli con quattro trofei, Reggio Calabria (3), Milano-Brianza (2), Napoli Flegrea, Firenze, Trinacria e Palermo con un successo ciascuna.

