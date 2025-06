A Molfetta il Memorial Pepè Lacarra: in campo i big del calcio pugliese

Il mondo del calcio pugliese si ritroverà sabato 14 giugno 2025, a partire dalle ore 19.30, allo stadio “Paolo Poli” di Molfetta per il Memorial Pepè Lacarra, un evento che riunirà alcuni dei più noti protagonisti del calcio dilettantistico regionale per ricordare Giuseppe “Pepè” Lacarra, scomparso il 23 aprile 2023 a soli 36 anni.

Promosso dalla Molfetta Calcio con il patrocinio del Comune di Molfetta, il Memorial vedrà in campo due rappresentative composte dai migliori calciatori di Serie D, Eccellenza e Promozione, che si sfideranno in un clima di amicizia e condivisione, nel segno del ricordo di un amico e collega.

Giuseppe Lacarra, nel corso della sua carriera, ha indossato numerose maglie di prestigio del panorama calcistico pugliese, tra cui Fidelis Andria, Brindisi, Corato, Barletta, Bitonto, Bisceglie, Monopoli, Molfetta e Altamura.

Tra i protagonisti attesi in campo figurano, tra gli altri: Massimo Fumai, Marino Faliero, Beppe Bozzi, Oronzo Bonasia, Daniele Fiorentino, Diagne Baba, Rocco Colagrande, Nino Azzariti, Michele Anaclerio, Gianni Montrone, Vito Turitto, Onny Turitto, Donato Turitto, Vito Lavopa, Nicola Strambelli, Gennaro Manzari, Peppe Lopez, Enzo Lanzone, Paolo Lorusso, Daniele De Vezze, Federico Pizzutelli, Alessio Chiumarulo, Felice Loseto, Peppe Strippoli, Nicola Sciannimanico, Saverio Corallo, Kevin Cassano, Nicola Brandonisio e Vincenzo Antonacci.

A guidare le due formazioni saranno gli allenatori Martino Traversa e Luigi Anaclerio. Al termine della partita, in segno di amicizia e rispetto, verranno consegnati trofei a entrambe le squadre.

Il Memorial avrà anche una finalità benefica: i contributi raccolti grazie agli sponsor saranno devoluti alla famiglia di Lacarra. L’ingresso sarà gratuito, a conferma dello spirito solidale che animerà l’intera manifestazione.

In programma anche una conferenza stampa di presentazione lunedì 9 giugno, alle 19.00, nella sala stampa dello stadio “Paolo Poli” di Molfetta alla presenza di Traversa, Anaclerio e alcuni dei calciatori che parteciperanno all’incontro. In quell’occasione verranno presentati i trofei e le maglie realizzate per l’evento.

