A Molfetta il Memorial Pepè Lacarra: il calcio dilettantistico pugliese si ritrova per onorare la memoria del bomber

I grandi nomi del calcio dilettantistico pugliese tornano in campo per un’occasione speciale. Sabato 14 giugno, allo stadio “Paolo Poli” di Molfetta, andrà in scena il Memorial Pepè Lacarra, un evento che celebra la memoria di un volto amato del calcio locale.

L’iniziativa, organizzata dal Molfetta Calcio con il patrocinio del Comune di Molfetta, promette spettacolo e emozione. Calcio d’inizio alle ore 20.00, con ingresso gratuito per tutti gli appassionati che vorranno rendere omaggio all’ex attaccante di Molfetta, Monopoli, Bisceglie, Matera, Barletta, Altamura e United Sly.

A guidare le due selezioni saranno gli allenatori Martino Traversa e Gigi Anaclerio, per una sfida che andrà oltre il risultato, nel segno dell’amicizia e del ricordo.

Tanti i protagonisti attesi sul terreno di gioco, tra cui Fumai, Faliero, Bozzi, Bonasia, Fiorentino, Baba Diagne, Colagrande, Azzariti, e ancora Montrone, i fratelli Turitto, Lavopa, Picci, Strambelli, Loiodice, Manzari, Lopez, Lanzone, Lorusso, De Vezze, Pizzutelli, Chiumarulo, Loseto, Strippoli, Sciannimanico e Corallo.

