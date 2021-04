A.Mittal | Usb: “incendio in impianto, sfiorata tragedia”. L’azienda chiarisce

Incendio questa mattina intorno alle 7.30, circa mezz’ora dopo l’avvio del primo turno, nel siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Ha riguardato una colata continua dell’acciaieria 2. Lo annuncia il sindacato Usb che parla di “tragedia sfiorata”.

Intanto l’azienda con una nota chiarisce quanto accaduto ufficialmente: “ArcelorMittal Italia comunica che nessuna interruzione del ciclo produttivo, nè danni al personale e agli operatori degli impianti si sono verificati oggi”.

Per ArcelorMittal, “gli addetti e il sistema, hanno gestito in sicurezza, secondo consolidate procedure, un evento di reazione in paniera durante la fase di colaggio nell’acciaieria 2”

I sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno infine inviato una lettera ai vertici dirigenziali dell’Acciaieria chiedendo un incontro urgente.