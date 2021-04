A.Mittal | Usb: “boato e fiammata in Pla2 ma nessun ferito”

Un incidente senza conseguenze per i lavoratori si è verificato oggi nel reparto Pla2 (Produzione lamiere) dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Lo riferisce l’Usb precisando che “durante la procedura di accensione del forno, il processo è andato in blocco e durante la ripartenza la fuoriuscita eccessiva di gas ha causato un forte boato e una fiammata”. L’Unione sindacale di base aggiunge che “fortunatamente le portine anteriori, dalle quali escono le bramme, erano alzate e questo ha evitato che lo spostamento di aria causasse gravi danni, tra cui anche il crollo del forno, al di sopra del quale alcuni lavoratori erano impegnati nelle operazioni di riaccensione. Facile immaginare le tragiche e gravissime conseguenze che avremmo registrato in questa circostanza”. Secondo l’Usb, alla base dell’incidente c’è “la mancanza di manutenzione programmata che rende ancor più pericolosa una attività già di suo delicatissima, tanto da essere disciplinata da una specifica e puntuale normativa. Se si pensa che negli ultimi giorni il forno è andato in blocco molte volte, probabilmente c’è un problema di gestione di valvole e temperature”. Il sindacato sostiene infine di aver chiesto “già in passato una maggiore attenzione sia all’azienda che allo Spesal Asl con riferimento alle zone Atex del reparto Pla2, soprattutto con riferimento alle tubazioni che portano gas infiammabile al forno. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta”.

La foto in evidenza è stata fornita dall’Usb