A.Mittal | Sindacati metalmeccanici, “Preoccupano ritardi”

I segretari generali di Fim Cisl, Roberto Benaglia, Fiom Cgil, Francesca Re David, e Uilm, Rocco Palombella, hanno chiesto ai ministri Franco, Giorgetti, Orlando e Cingolani un incontro urgente dopo la sentenza del Tar di Lecce che ordina lo spegnimento degli impianti entro 60 giorni perché inquinanti. Per le tre organizzazioni, “l’avvio della fermata avrà come conseguenza la distruzione graduale e irreversibile degli impianti coinvolti (cokerie, agglomerato, altoforni, convertitore, colate continue, treni nastri), il blocco di tutta la produzione di laminazione per mancanza di acciaio, la sospensione di tutte le operazioni di bonifica e degli investimenti di riconversione ambientale previsti”. (AGI)