A. Mittal | Azienda disposta a revocare licenziamento dopo scuse lavoratore

In relazione alle recenti notizie di stampa relative alla sanzione disciplinare inflitta al sig. Cristello, l’Azienda chiarisce di non aver ricevuto alcuna richiesta di confronto da parte del dipendente, anzi ribadisce che le giustificazioni formulate per iscritto dallo stesso non fanno che confermare le motivazioni della sanzione disciplinare.

È quanto scrive ArcelorMittal in una nota inviata alle redazioni.

Ciononostante, l’Azienda ribadisce la propria disponibilità ad un confronto analogo a quello avuto recentemente con altro dipendente, all’esito del quale, a fronte della presentazione di adeguate scuse, l’azienda ha deciso di revocare il licenziamento.