A Melfi torna “La Trasonna”: un’invasione di arte nel borgo antico

Oggi, mercoledì 6 agosto 2025, prenderà il via “La Trasonna”: una serie di eventi che animeranno il borgo antico di Melfi fino a domenica 10 agosto. Questa iniziativa si propone di valorizzare il centro storico cittadino attraverso diverse forme d’arte, coinvolgendo quattro zone emblematiche del territorio.

Largo Laviano sarà dedicato ogni sera a proiezioni cinematografiche, presentando film di vari generi per intrattenere il pubblico. A San Teodoro, gli spettatori potranno godere di spettacoli circensi e opere che promettono di incantare grandi e piccini. San Lorenzo, invece, sarà il palcoscenico di cover band e musica dal vivo, offrendo una colonna sonora vibrante all’intero evento.

Particolarmente attesa è l’inaugurazione delle attività di Porta Calcinaia, che oggi vedrà esibirsi il noto artista Dino Paradiso. La chiusura della rassegna, prevista per domenica, sarà dedicata a un tributo a Pino Daniele, offerto dalla sua official band. Durante tutta la settimana si terranno mini concerti creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Un’ulteriore attrattiva per i più giovani è rappresentata dal DJ SET notturno di venerdì 8 agosto, con inizio previsto per le ore 23:30, sempre in zona Calcinaia.

“La Trasonna”, introdotta dall’attuale amministrazione e affermatasi negli anni, si preannuncia come un’opportunità imperdibile per scoprire e apprezzare la ricchezza culturale di Melfi, unendo arte, musica e cinema in un evento che celebra la comunità e il suo patrimonio.

