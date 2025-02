A Matera le delegazioni di 16 Paesi dell’InCE su ricostruzione postbellica dell’Ucraina

MATERA – Si terrà venerdì 7 febbraio 2025 a Matera presso “Alvino Relais” dalle ore 8.45 la riunione annuale della Commissione InCE che in Italia ha un ruolo fondamentale nell’ambito delle relazioni internazionali e della cooperazione tra i Paesi membri dell’ICE ovvero l’Iniziativa Centro Europea (organizzazione regionale che promuove la collaborazione politica, economica e culturale tra i Paesi dell’Europa Centrale e Sudorientale per favorire il dialogo e la cooperazione tra i membri, contribuendo alla stabilità politica e alla crescita socioeconomica). In questo contesto il ruolo della delegazione parlamentare italiana include la rappresentanza istituzionale, il rafforzamento dei legami con i Paesi vicini, il monitoraggio e la consulenza sui temi di interesse comune in particolar modo sull’attuazione degli accordi internazionali nell’ambito dell’Iniziativa Centro Europea. L’Onorevole Salvatore Caiata, in quanto Presidente della delegazione parlamentare dell’InCE e anche della relativa Commissione Affari economici, ha ritenuto opportuno tenere in Italia la riunione annuale della Commissione che verterà sul tema “Il ruolo dell’InCE nella promozione della ricostruzione postbellica dell’Ucraina”. Alla riunione prenderanno parte delegazioni dei sedici Paesi membri, ovvero 9 membri UE – Bulgaria, Croazia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria – e 7 inclusi nelle future prospettive di allargamento – Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia ed Ucraina. La scelta di Matera non è affatto casuale: la cittadina lucana, un tempo simbolo di degrado e disagio abitativo e oggi insignita del titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO e di Capitale Europea della Cultura, è l’esempio di come possa essere applicato in maniera virtuosa un modello di rilancio e di sviluppo, il medesimo che vedrà protagonista la martoriata nazione Ucraina. A tal riguardo l’Italia auspica che si pervenga al più presto ad una pace equa e duratura ed ha espresso sia a livello bilaterale che nell’ambito di tutte le Organizzazioni internazionali, tra le quali l’InCE, la ferma volontà di sostenere ed aiutare l’Ucraina.

