A Matera il primo ambulatorio per pazienti autistici adulti nel Sud Italia

Un nuovo tassello per la sanità lucana: è stato inaugurato a Matera il primo ambulatorio dedicato ai pazienti autistici adulti, un’iniziativa innovativa e tra le prime nel Sud Italia.

La struttura, attivata all’interno dell’ospedale Madonna delle Grazie, amplia l’offerta del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASM e rappresenta un punto di riferimento per diagnosi, presa in carico e supporto ai pazienti e alle loro famiglie.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo, mira a garantire un percorso di cura e assistenza che accompagni le persone con disturbo dello spettro autistico lungo tutte le fasi della loro vita.

Un servizio essenziale per pazienti e famiglie

Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, presente all’inaugurazione, ha evidenziato l’importanza di questa apertura: “Si è compiuto un passo avanti significativo per la sanità lucana. Finalmente si smette di parlare solo di ‘mala sanità’ e si valorizzano le buone pratiche. Questo ambulatorio rappresenta una grande opportunità per tanti pazienti che fino ad oggi non avevano un riferimento adeguato nella fase adulta”.

Il servizio sarà gestito da un’équipe multidisciplinare, con il coordinamento dello psichiatra Vincenzo Pierro, già esperto nel settore, che lavorerà in stretta sinergia con le unità di Neuropsichiatria Infantile, i medici di Medicina Generale e i servizi territoriali.

“Dietro ogni paziente con autismo ci sono famiglie che affrontano difficoltà enormi, spesso costrette ad abbandonare il lavoro per prendersi cura dei propri cari – sottolinea Giordano -. Con questo ambulatorio si offre un aiuto concreto, garantendo supporto continuativo e un miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei loro nuclei familiari”.

Un segnale forte dalla Regione Basilicata

L’apertura dell’ambulatorio è frutto di una programmazione mirata da parte della Regione Basilicata, con il supporto dell’Assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico.

“L’assessore Latronico ha dato un segnale concreto dell’impegno della Regione nel garantire percorsi di cura sempre più inclusivi e vicini alle esigenze dei cittadini”, ha aggiunto Giordano.

La collocazione strategica dell’ambulatorio, accanto al reparto di Neuropsichiatria Infantile, faciliterà il passaggio dall’età pediatrica a quella adulta, garantendo continuità nelle cure e un supporto mirato per favorire autonomia e inclusione sociale.

Un modello per il futuro della sanità

L’Ugl Matera ha elogiato l’iniziativa, considerandola un modello da replicare in altre regioni: “Questa apertura rappresenta una svolta per la Basilicata e per il Sud Italia. Dimostra che, con una programmazione adeguata e investimenti mirati, è possibile offrire servizi innovativi e di alta qualità. La speranza è che questa esperienza possa essere estesa ad altri territori, perché l’autismo non è solo una sfida per le famiglie, ma per l’intera comunità”.

Con questa nuova struttura, Matera si pone all’avanguardia nella presa in carico dei pazienti autistici adulti, offrendo non solo assistenza medica, ma anche un sostegno concreto all’inclusione e alla qualità della vita di tanti cittadini.

