A Maratea il Campo Scuola del Gruppo Lucano della protezione civile

L’appuntamento è stato organizzato dalla sede di Maratea del Gruppo Lucano, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e il Coordinamento Nazionale Gruppo Lucano
Circa 30 ragazzi hanno vissuto un’esperienza all’insegna della conoscenza e dei valori sociali a Maratea durante il campo scuola organizzato dal gruppo lucano della Protezione civile
About Author
potrebbe interessarti anche
Potenza: il Centro Danza Metamorfosi all’evento OnDance di Roberto Bolle
Potenza, arrestato per porto abusivo di armi e spaccio di droga
Stellantis: l’AD Filosa rassicura sulla centralità di Melfi
Imma Tataranni sostituito procuratore: la quinta stagione inizia nei Laghi di Monticchio
Stellantis, l’AD Filosa: “Melfi importante nel futuro con la nuova Jeep Compass”
Viggiano, è il giorno della Madonna Nera patrona della Basilicata