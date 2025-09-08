8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

A Maratea il Campo Scuola del Gruppo Lucano della protezione civile

Giuseppe Cutro 8 Settembre 2025
centered image

L’appuntamento è stato organizzato dalla sede di Maratea del Gruppo Lucano, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e il Coordinamento Nazionale Gruppo Lucano

Circa 30 ragazzi hanno vissuto un’esperienza all’insegna della conoscenza e dei valori sociali a Maratea durante il campo scuola organizzato dal gruppo lucano della Protezione civile

Tags:
centered image

