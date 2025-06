A Lecce prima sede AMAMI in difesa dei medici accusati ingiustamente

Presentazione ufficiale il 5 luglio al Castello di Acaya

Sarà il Castello di Acaya, nel Comune di Vernole, a ospitare il 5 luglio la presentazione ufficiale delle prime sedi territoriali dell’associazione nazionale AMAMI – Associazione Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente.

L’evento, organizzato da Medinforma, sarà al centro del convegno “Responsabilità professionale in ambito medico. Rivendicazione giusta e ingiusta rivendicazione”, un tema sempre più attuale in un contesto sanitario complesso, specie in Puglia.

AMAMI nasce oltre 20 anni fa a Roma su iniziativa del professor Maurizio Maggiorotti, e oggi conta oltre 35mila adesioni. L’associazione è diventata un punto di riferimento per quei professionisti della sanità vittime di liti temerarie, ovvero cause giudiziarie infondate che rischiano di minarne la reputazione e l’operato.

Le nuove sedi distaccate, le prime in Italia, saranno attivate in Puglia e in Emilia-Romagna e saranno guidate dal dottor Lucio Catamo, chirurgo ortopedico attivo tra Lecce e Bologna e primo nella classifica nazionale della piattaforma Mio Dottore, e dalla giornalista professionista Alessandra Lezzi, firma storica di numerose testate pugliesi e attualmente redattrice de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Il convegno, a partire dalle 9.00, sarà aperto dai saluti istituzionali di Stefano Rossi, direttore generale ASL Lecce, del presidente della Provincia Stefano Minerva e da Antonio De Maria, segretario dell’Ordine dei Medici. A moderare il dibattito saranno l’avvocato Francesco Paolo Sisto e il dottor Giuseppe Spirto, segretario regionale del SUMAI.

Tra i relatori figurano la professoressa Gabriella De Giorgi (Università del Salento), l’avvocato Giovanni Bellisario (Ordine degli Avvocati di Lecce), il professor Domenico Vasapollo (Università di Bologna), l’avvocato Jacopo Maggiorotti (legale AMAMI, Roma), e il dottor Salvatore Cosentino, sostituto procuratore generale alla Corte d’Appello di Lecce, che concluderà i lavori.

Al termine della giornata, spazio anche alla cultura e alla convivialità con la presentazione del numero di giugno della rivista “In Puglia tutto l’Anno” e un momento simbolico e conviviale con il Gelato dell’avvocato e la Torta del dottore, preparati dal maestro pasticcere Giovanni Venneri.

Con questo evento, AMAMI inaugura un fil rouge tra Lecce e Bologna in difesa della sanità giusta e dei medici che operano con dedizione e competenza, spesso nel mirino di accuse infondate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author